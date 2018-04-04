В Калифорнии разбился военный вертолет

4 апреля 2018 09:55 (UTC+04:00)

Вертолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение на юге штата Калифорния, четыре члена экипажа, предположительно, погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на KYMA-TV.

"Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у (города) Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 14:35 во вторник во время стандартных учений", — говорится в заявлении. По информации военных, причина катастрофы пока неизвестна.

Жертвами инцидента, предположительно, стали четыре находящихся на борту вертолета члена экипажа, при этом не уточняется, являются ли погибшие морскими пехотинцами.

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