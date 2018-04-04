Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ до конца

4 апреля 2018 20:14 (UTC+04:00)

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп договорились до конца продолжать борьбу с "Исламским государством" в рамках международной коалиции, говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

Как отмечается в документе, Макрон и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия по борьбе с "Исламским государством" в Ираке и Сирии.

"Франция и США условились продолжать свои действия в рамках международной коалиции, чтобы бороться до конца с террористической организацией, которая представляет угрозу стабильности в регионе, а также нашим интересам безопасности", — говорится в коммюнике.

Кроме того, в ходе разговора была затронута тема визита Макрона в Вашингтон, который должен состояться 23-25 апреля.

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Azernews Newspaper
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