Эльхан Алескеров: США введут санкции против Армении из-за приобретения российских ракет «Искандер»

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи. В соответствии с этим законом, в отношении клиентов российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в случае заключения ими крупных договоров будут введены санкции.

Минфин США уже ввел новые санкции против 38 российских бизнесменов, должностных лиц и компаний, в том числе из военно-промышленного комплекса. В Госдепартаменте США заявляют о немедленном принятии карательных мер в отношении стран и лиц, которые нарушат действующий против РФ режим санкций.

Отмечается, что против любых нарушивших его государств будут «без колебаний введены санкции». Очевидно, что США введут санкции против Армении из-за приобретения ею российских оперативно-тактических ракет «Искандер», а также военной техники, поставки которой продолжаются в рамках военного кредита Москвы в размере 200 миллионов долларов.

По заявлениям российских официальных лиц, с целью поставок Армении очередной партии вооружений в 2018 году Россия предоставит этой стране еще один кредит в размере 100 миллионов долларов. В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства Армения закупит новые комплексы "Искандер", которые будут нацелены на гражданские и инфраструктурные объекты Азербайджана.

Очевидно, что приобретение Арменией последних партий тяжелого вооружения и указанных ракет из России идет вразрез с политикой Вашингтона, и последний будет реагировать. Причем армянское лобби в США не способно предотвратить или смягчить реакцию Вашингтона, так как администрация Трампа ведет четко агрессивную политику, вне зависимости от страны, которая нарушает устанавливаемые ею порядки. Ситуация на международной арене накалена до предела, пакет санкций против российских интересов достаточно серьезен, и, вне всякого сомнения, США не будут делать для Армении исключений. Поэтому очевидно, что США введут санкции против Армении из-за приобретения российских ракет «Искандер».

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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