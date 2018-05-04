Трамп намерен сократить численность воинского контингента США в Республике Корея

4 мая 2018 06:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность вывода части американских войск с территории Республики Корея, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным ее источников, потребность в наличии большого числа военных на территории Южной Кореи отпадет в случае заключения мирного договора с КНДР.

По данным издания, в Республике Корея сейчас насчитывается 23,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие там американских войск - наследие Корейской войны 1950-1953 годов которая завершилась подписанием временного перемирия.

Во вторник официальный представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина сообщил, что глава государства отверг возможность вывода американских военных в случае подписания мирного договора с КНДР.

На прошлой неделе в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Республики Корея с лидером КНДР. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова". Стороны отметили, что в этом году они намерены объявить о конце перемирия, длящегося с 1953 года, чтобы трансформировать соглашение о нем в договор о мире.

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