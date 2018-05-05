Американский флот намерены оснастить лазерным оружием

5 мая 2018 12:56 (UTC+04:00)

ВМС США планируют установить лазерное оружие Helios на свои боевые корабли в качестве замены пушкам и ракетным установкам, пишет Daily Star со ссылкой на американских военных, передает РИА Новости.

Ожидается, что лазерная система Helios придет на смену зенитному артиллерийскому комплексу Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества различных угроз.

"Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия", — отметил источник издания.

Использование Helios освободит американский флот от необходимости хранить боеприпасы на судне, говорится в статье. Тем не менее, специалисты указывают на то, что ВМС США еще не готовы к таким нововведениям. Так, по словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, США на данный момент не разработали "адекватное электроснабжение" для лазерного оружия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍
США 13:15
Трамп сравнил больницу Лондона с военным госпиталем из-за пострадавших от ножевых ранений
США 10:56
В Пентагоне определились, где будут базироваться новые бомбардировщики B-21
США 10:45
Экс-госсекретарь США Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана
США 09:22
Казахстан разрешил США использовать два новых пункта для транзита спецгруза в Афганистан
Казахстан 08:43
Более 530 млн телефонных звонков отследило в 2017 году АНБ США
США 06:54
Авианосная группировка США бомбит позиции ИГ в Сирии
США 4 мая 22:13
США направили 12 истребителей и 260 военнослужащих на учения в Болгарию
США 4 мая 21:44
Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу перед саммитом КНДР и США
США 4 мая 19:35
В США пересматривают программы помощи Сирии
США 4 мая 19:10
Помпео заявил о возможности "изменить ход истории" на Корейском полуострове
США 4 мая 18:07
Внешнеторговый оборот Могилевской области и США в январе-марте вырос
Беларусь 4 мая 17:16
МИД РФ: США блокируют доступ на шесть объектов недвижимости России
Россия 4 мая 16:46
Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана
Энергетика 4 мая 16:16
В МИД РФ прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном
Россия 4 мая 15:51
ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном
Европа 4 мая 15:27
В МИД России прокомментировали заявления Израиля об иранской ядерной сделке
Россия 4 мая 15:08
Кремль: Ясности по встрече Путина и Трампа пока нет
Россия 4 мая 14:02