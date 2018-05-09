Трамп заявил о готовности к переговорам по новому соглашению с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Ирану придется заключать новое ядерное соглашение взамен подписанного в 2015 году, из которого США выходят, передает РИА Новости.

"Иранские лидеры, разумеется, скажут, что не будут вести переговоры по новому соглашению. Они отказываются – ну и ладно. Я бы, возможно, сказал то же самое, если бы был на их месте. Но факт в том, что они захотят новое долговременное соглашение, которое будет на благо всему Ирану и его народу. Когда они захотят, я готов, хочу и могу (вести переговоры). Замечательные вещи могут произойти для Ирана и для достижения мира и стабильности, которые мы все хотим на Ближнем Востоке", — сказал Трамп, выступая с обращением в Белом доме.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить". В ходе выступления во вторник он заявил, что США выходят из СВПД.

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