Постпред США при ООН призвала Сенат утвердить кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

9 мая 2018 09:23 (UTC+04:00)

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во вторник призвала Сенат Конгресса утвердить в должности директора ЦРУ Джину Хэспел, несмотря на ее причастность к пыткам подозреваемых в терроризме. В письменном заявлении дипломат назвала предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата "отличным выбором" на пост главы разведывательного бюро.

"Джина Хэспел - отличный выбор на пост директора ЦРУ. Вы не найдете кого-то более умного, более подготовленного или более способного обеспечить национальную безопасность Америки. Я призываю Сенат утвердить Джину Хэспел", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном американским постпредством.

Трамп 13 марта объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства директора управления Майкла Помпео. Одновременно он указал, что Помпео сменит Джина Хэспел.

Сразу после этого газета The New York Times сообщила, что Хэспел в 2002 году надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири. Причем Абу Зубайда в течение месяца 83 раза подвергали пытке, имитирующей утопление, а также неоднократно били головой о стену. Видеозаписи этих допросов хранились в сейфе в резидентуре ЦРУ в Таиланде вплоть до 2005 года. Хэспел к тому времени уже перевели в центральный аппарат разведведомства в Лэнгли, и, как подчеркнула The New York Times, ее подпись стояла на распоряжении об уничтожении всех видеозаписей пыток.

В течение дня Хэспел выступит на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке. По данным агентства Reuters, в своей речи она намерена заявить, что не собирается возобновлять программу содержания под стражей и допросов лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, которая была введена после терактов 11 сентября 2001 года.

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