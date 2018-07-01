Пентагон без огласки изменил свои цели и задачи

1 июля 2018 11:29 (UTC+04:00)

Пентагон скорректировал положение о целях и задачах ведомства на своем сайте, не сделав никакого официального заявления. На изменения, как передает РИА Новости, обратило внимание издание Task & Purpose.

Ранее министерство обороны США позиционировало себя как "средство предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны". Такое описание все еще значится на сайте Пентагона в разделе "Информация о ведомстве". Однако на главной странице указана другая миссия Пентагона.

"Миссия Министерства обороны состоит в том, чтобы обеспечить США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом", — говорится на сайте.

При этом в стратегии ведомства говорится, что ее текст не обновлялся с января 2017 года.

Как отмечает издание, такое изменение выглядит значительным на фоне политики президента США Дональда Трампа и, возможно, предполагает более агрессивный подход к вопросу национальной безопасности. Журналисты указывают на то, что Пентагон, по всей видимости, вносил правки "по-тихому и с небольшой поспешностью".

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Azernews Newspaper
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