Генсек НАТО рассказал, что позволяет США быть глобальной державой

11 июля 2018 16:28 (UTC+04:00)

Присутствие сил США в Европе позволяет им быть глобальной державой, проецировать силу, это хорошо как для Европы, так и для самих Соединенных Штатов, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите альянса в Брюсселе, передает РИА Новости.

"Это (присутствие сил) позволяет США быть глобальной державой и проецировать силу в Азию, на Ближний Восток. Ни одна большая страна не имеет столько союзников, как США", — сказал он, выразив надежду, что на саммите удастся "вновь подтвердить приверженность задачам увеличения расходов на оборону".

"Несмотря на разногласия в сфере торговли, союзники наращивают расходы на оборону", — отметил он.

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