Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном во второй раз

21 августа 2018 05:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

"Скорее всего, мы [встретимся], однако я не хочу комментировать этот вопрос", - ответил он, не приведя деталей относительно того, в какие сроки могут состояться новые переговоры. Он также обратил внимание на то, что у него "сложились прекрасные личные отношения с лидером Кимом".

"Я остановил ядерные испытания. Я остановил испытания ракет, Япония восхищена. Что произойдет дальше? Кто знает, посмотрим", - добавил Трамп.

Ему также был задан вопрос, предприняла ли КНДР какие-либо шаги по денуклеаризации. "Я убежден, что они предприняли", - ответил Трамп, но не привел аргументов на этот счет.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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