США пообещали защитить своих граждан от Международного уголовного суда

Власти США предпримут все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС), заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

"США используют все необходимые средства для защиты своих граждан и союзников от несправедливого преследования со стороны незаконного суда. Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", — заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.

Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане.

"Мы будем рассматривать возможность принятия мер в Совете Безопасности ООН по ограничению широких полномочий суда, в том числе по обеспечению того, чтобы МУС не осуществлял юрисдикцию над американцами и гражданами наших союзников, которые не ратифицировали Римский cтатут", — добавил советник президента.

МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Большинство стран в мире признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против этого института.





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