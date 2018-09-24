Трамп заявил об огромном прогрессе в ядерном разоружении КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова достигнут значительный прогресс, а лидер КНДР Ким Чен Ын открыт для этой идеи. Об этом он заявил в понедельник на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, пишет ТАСС.

"Мы [с Мун Чжэ Ином] говорили про Северную Корею, где мы достигли огромного прогресса. Лидер [КНДР] Ким Чен Ын был очень открытым и удивительным, он хочет чего-то добиться [в деле денуклеаризации]. Мы много добились вместе [с президентом Южной Кореи] в том, что касается Северной Кореи, и мы будем обсуждать это в течение следующих нескольких дней", - сказал он.

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