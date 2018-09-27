Мужчина получил ножевое ранение на станции метро в Нью-Йорке

27 сентября 2018 08:57 (UTC+04:00)

Неизвестный нанес в среду ножевое ранение мужчине на станции метрополитена в районе Куинс. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

По его данным, инцидент произошел на станции 75th Avenue. Пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

Что послужило причиной нападения, на данный момент неизвестно. В настоящее время полиция занимается поиском подозреваемого.

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