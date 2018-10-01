Глава НАСА уверен, что США продолжат лидировать в космосе

НАСА изменило мир к лучшему и США продолжат лидировать в космосе, чтобы изменить мир, заявил глава ведомства Джим Брайденстайн по случаю 60-й годовщины формального учреждения агентства, передает РИА Новости.

"Первого октября мы отмечаем 60-й день рождения НАСА. Наше великое агентство изменило мир к лучшему", — сказал он в видеообращении.

По словам Брайденстайна, в течение "потрясающих" шести десятилетий США преподнесли миру ряд амбициозных миссий в науке, авиации и исследовании космоса человеком.

"Америка продолжит лидировать в космосе. Мы достигнем новых вех, которые изменят мир. Мы будем вдохновлять новое поколение, которое будет основываться на нашем наследии", — сказал Брайденстайн, обращение которого опубликовано в Twitter ведомства.

Президент Дуайт Эйзенхауэр подписал указ о создании НАСА 29 июля 1958 года. Фактическая работа ведомства началась 1 октября. Первым директором ведомства стал Томас Кит Гленнан, занимавший эту должность до 1961 года. Брайденстайн является 13-м по счету руководителем космического ведомства со дня его основания.

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