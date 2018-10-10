Трамп признался, что в начале ноября ему будет не до Ким Чен Ына

10 октября 2018 03:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп признался, что в начале ноября ему будет не до саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном из-за промежуточных выборов в конгресс, передает РИА Новости.

"Я просто не могу сейчас уехать", — сказал он журналистам.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября.

Сроки второго саммита США и КНДР пока не назывались. Госсекретарь Майк Помпео, который на днях вернулся из Пхеньяна, где вел переговоры о подготовке встречи лидеров двух стран, сообщил только, что время и место еще предстоит обсудить.
Сам Трамп не назвал сроки, но сообщил, что в качестве площадки рассматриваются три-четыре варианта — скорее всего, это будет не Сингапур, где он встречался с Ким Чен Ыном в июне.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

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