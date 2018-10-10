США на встрече по Ливии в Италии может представить Помпео

Государственный секретарь США Майкл Помпео возможно будет представлять Соединенные Штаты на конференции по Ливии, которую Италия намерена провести 12-13 ноября в Палермо, на острове Сицилия. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, участие Помпео подтверждается. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выражал надежду на участие в конференции президента США Дональда Трампа, отметив при этом, что "мы понимаем, что в ноябре у американского президента непростой период" (в связи с промежуточными выборами в Конгресс).

Как сообщил в ходе своего визита в Москву 8 октября глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези, Рим пригласил президента России Владимира Путина принять участие в конференции по урегулированию в Ливии. Позже пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что поездка Путина в Палермо пока не готовится. Со своей стороны глава российской дипломатии Сергей Лавров подтвердил участие РФ, уровень которого будет определен позже после изучения материалов.

Как пояснил Моаверо-Миланези, конференцию планируется провести на высоком уровне и в максимально широком формате с участием большого числа участников, самих ливийцев, включая противоборствующие стороны, а также представителей стран региона, стран-членов Совбеза ООН.

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