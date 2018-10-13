Болтон назвал вероятные сроки саммита Трампа и Ким Чен Ына

Следующий саммит США с КНДР может пройти в ближайшие два месяца, заявил в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

"Мы увидим встречу президента Трампа и Ким Чен Ына, я думаю, в следующие пару месяцев", — сказал Болтон. Текст интервью приводится на сайте журналиста радиостанции.

Сам Трамп ранее не называл сроки, однако говорил, что в начале ноября не сможет уехать из-за промежуточных выборов в США. Трамп также сообщил, что в качестве площадки рассматриваются три-четыре варианта — скорее всего, это будет не Сингапур, где он встречался с Ким Чен Ыном в июне.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

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