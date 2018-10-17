США выходят из Всемирного почтового союза из-за тарифов на посылки из Китая

17 октября 2018 19:13 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты начинают процесс выхода из Всемирного почтового союза (ВПС) в связи с заниженными сборами для небольших посылок из Китая и других стран. Об этом сообщил в среду представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов, передает ТАСС.

По его словам, введенные в рамках ВПС заниженные сборы для посылок из-за рубежа наносят серьезный ущерб почтовой инфраструктуре США. Так, стоимость отправки посылки из Пекина в Нью-Йорк значительно дешевле, чем из Нью-Йорка в Сан-Франциско, отметили в администрации. Кроме того, представители исполнительной власти Соединенных Штатов связали свое решение с тем, что из Китая в США в посылках нередко приходят наркотики.

"Мы считаем, что это несправедливо, мы действительно не смогли получить те результаты, на которые рассчитывали, не решили эту проблему через консенсус. Поэтому Госдепартамент сегодня направит в Швейцарию уведомление о том, что мы инициируем процедуру выхода из ВПС", - отметил он, пояснив, что остальные страны - участницы союза не поддержали США в этом вопросе.

При этом, по словам представителя администрации, внешнеполитическое ведомство готово пересмотреть принятое решение. "Наша цель - добиться справедливых [почтовых] сборов, не обязательно путем выхода из ВПС", - указали в администрации.

Процесс выхода из ВПС будет завершен в течение полугода. При этом, как пояснили в администрации, у США будет еще полгода для того, чтобы заключить новое соглашение в сфере почтовых отправлений. США вступили в ВПС в 1875 году.

Всемирный почтовый союз является одной из старейших международных организаций. Он был основан 9 октября 1874 г. (до 1878 г. - Всеобщий почтовый союз) с целью кооперации и повышения эффективности работы национальных почтовых служб. С 1 июля 1948 г. является специализированным агентством ООН. Его главная задача - содействие развитию всемирной почтовой службы, росту объемов почтовых отправлений за счет внедрения современных видов почтовой продукции и услуг, улучшение качества почтового обслуживания клиентов. Штаб- квартира ВПС находится в Берне (Швейцария).

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