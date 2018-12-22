Трамп отменил отъезд на отдых, ожидая результата бюджетных переговоров

22 декабря 2018 05:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил отъезд на отдых во Флориду в ожидании решения конгресса по бюджету, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп опубликовал фотографию, на которой сидит за своим столом в Белом доме, рядом с ним высокая стопка документов.

"Вот некоторые из законопроектов, которые я подписываю сейчас в Овальном кабинете. Отменил поездку на "борту номер один" во Флориду. Ждем, помогут ли нам демократы защитить южную границу Америки!" - написал Трамп в Twitter.

Сенат США обсуждает принятый ранее палатой представителей временный бюджет до 8 февраля, в котором выделяется дополнительно 5,7 миллиарда долларов на безопасность на границе. Демократы выступают против. Перспективы принятия законопроекта неясны. Ранее сенат постановил 48 голосами против 47 вынести этот законопроект на свое обсуждение. Вице-президент Майк Пенс, по должности председатель сената, был решающим голосом в пользу республиканцев.

Конгресс должен принять, а Трамп подписать бюджет до полуночи на субботу. В противном случае вынужденно сократят работу госдепартамент, министерства внутренней безопасности, юстиции, сельского хозяйства, транспорта и ряд других учреждений. В США федеральным органам власти необходим одобренный конгрессом бюджет для осуществления повседневной деятельности.

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