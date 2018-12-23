Трамп из-за приостановки работы правительства останется на Рождество в Белом доме

Президент США Дональд Трамп проведет рождественские праздники в Белом доме, а не в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда он обычно отправляется во время отпуска. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Из-за приостановки работы правительства президент Трамп останется в Вашингтоне, а первая леди [Меланья Трамп] вернется из Флориды, чтобы они могли провести Рождество вместе", - сказала она.

В пятницу члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе не смогли договориться по поводу документа, временно продлевающего финансирование федерального правительства. В результате оно частично приостановило свою работу. Как ожидается, дискуссии в Сенате по поводу финансирования правительства продолжатся не ранее 27 декабря, когда законодатели вернутся с рождественских каникул.

Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года. По меньшей мере до четверга порядка 420 тыс. сотрудников госучреждений будут работать без оплаты, хотя впоследствии смогут получить компенсацию. Еще 380 тыс. человек отправлены в неоплачиваемый отпуск.