Трамп заявил семилетнему мальчику, что в его возрасте пора прекращать верить в Санту

25 декабря 2018 16:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в понедельник приняли участие в традиционном рождественском мероприятии. Супруги вызвались помочь Объединенному командованию аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) отвечать на звонки американских детей, которые хотят узнать о местонахождении Санта-Клауса, развозящего на своих санях подарки в преддверии Рождества. Во время одного из таких звонков у американского верховного главнокомандующего состоялся разговор с семилетним мальчиком по имени Коулман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Алло, это Коулман? Счастливого Рождества! Как дела? Сколько тебе лет?" - спросил президент. "Ты все еще веришь в Санта-Клауса?" - поинтересовался Трамп, услышав ответ. "Я имею в виду, что [верить в Санту в] семь лет - это уже предел, не правда ли?" - сказал он, засмеявшись. "Ладно, хорошо тебе провести время", - добавил Трамп.

Эти несколько фраз, распространенных пресс-службой Белого дома, сразу вызвали бурную реакцию в американских социальных сетях и СМИ. Комментаторы отмечали, что задавать ребенку вопрос, верит ли он до сих пор в Санта-Клауса, было как минимум странно, учитывая что мальчик позвонил узнать о точном местонахождении его саней. В целом все сошлись во мнении, что президент, вероятно, испортил маленькому Коулману Рождество.

В 2018 году в США было сразу несколько случаев, когда взрослые поплатились, рассказав детям о том, что рождественского персонажа не существует. Так, в начале декабря житель штата Техас оказался за решеткой по обвинению в хулиганстве после того, как в составе группы из трех человек пришел протестовать против мероприятия под названием "Завтрак с Сантой" у церкви Святого Марка в городе Клиберн. Он настойчиво задавал детям и их родителям вопрос, зачем они верят "в фальшивого Санта-Клауса", после чего был задержан полицией.

Ранее администрация школы в городе Монтвилл (штат Нью- Джерси) отстранила от работы учительницу, которая на занятиях с первоклассниками решила развенчать миф о существовании Санта-Клауса и объяснила детям, что подарки под елку на самом деле кладут их родители. Первоклассники восприняли ее откровения близко к сердцу, и некоторые выходили с урока со слезами на глазах.

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