Власти Чили признали терактом взрыв на автобусной остановке

5 января 2019 00:29 (UTC+04:00)

Руководство Чили квалицифицировало взрыв в Сантьяго-де-Чили как террористический акт. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом в пятницу заявил глава МВД страны Андрес Чедвик.

"Я уже представил заявление по поводу террористического акта по поводу виновных в нападении", - заявил он в эфире телеканала 24 Horas.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили в пятницу. Угрозы их жизням нет. Ответственность за взрыв взяла на себя местная террористическая группировка, объявившая своей целью борьбу с прогрессом и цивилизацией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В столице Чили прогремел взрыв
Другие страны 4 января 22:50
Власти ФРГ расценивают наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт
Европа 2 января 01:54
Тихоокеанский Альянс латиноамериканской четверки будет совместно укреплять интересы региона в Азербайджане
Политика 20 декабря 2018 20:47
Стихи Пабло Неруды изданы на азербайджанском языке
Общество 19 декабря 2018 14:38
Совершивший теракт в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен
Европа 14 декабря 2018 00:40
Во Франции провели дополнительную мобилизацию после теракта в Страсбурге
Европа 12 декабря 2018 23:16
Лента новостей
Трамп заявил, что может ввести в США ЧП для финансирования стены на границе с Мексикой
США 01:14
Группа Лимы заявила о непризнании нового президентского срока Мадуро
Другие страны 00:51
Демократы заявили Трампу, что не собираются поднимать вопрос об импичменте
США 00:07
ООН призвала расследовать факты насилия во время выборов в Бангладеш
Другие страны 4 января 23:38
США считают Иран главной угрозой на Ближнем Востоке
США 4 января 23:15
В Буркина-Фасо число погибших в результате столкновений достигло 46 человек
Другие страны 4 января 23:01
В столице Чили прогремел взрыв
Другие страны 4 января 22:50
В Польше пять человек погибли при пожаре во время игрового квеста
Европа 4 января 22:47
США не собираются покидать Ближний Восток, несмотря на вывод войск из Сирии
США 4 января 22:01