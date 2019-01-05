Власти Чили признали терактом взрыв на автобусной остановке

Руководство Чили квалицифицировало взрыв в Сантьяго-де-Чили как террористический акт. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом в пятницу заявил глава МВД страны Андрес Чедвик.

"Я уже представил заявление по поводу террористического акта по поводу виновных в нападении", - заявил он в эфире телеканала 24 Horas.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили в пятницу. Угрозы их жизням нет. Ответственность за взрыв взяла на себя местная террористическая группировка, объявившая своей целью борьбу с прогрессом и цивилизацией.

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