США привлекут к ответственности тех, кто препятствует демократическому процессу в ДР Конго

11 января 2019 03:22 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты привлекут к ответственности тех, кто препятствует демократическому процессу в Демократической Республике Конго (ДРК), где 30 декабря состоялись выборы президента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в четверг письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Мы призываем все заинтересованные стороны сохранять спокойствие, пока процесс [подсчета голосов] продолжается. Насилие недопустимо, и правительство США будет привлекать к ответственности тех,... препятствует демократическому процессу", - отметил он.

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