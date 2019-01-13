Рейтинг Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна в США

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа на фоне шатдауна снизился до 44%, свидетельствуют данные опроса Hill TV и исследовательской компании HarrisX, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из результатов опроса, 44% американцев одобряют действия Трампа. Отмечается, что в декабре рейтинг Трампа составил 47%. При этом 56% респондентов его не одобряют.

Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 3015 американцев. Погрешность составляет плюс-минус 1,78 процентных пункта.

Шатдаун побил в субботу исторический рекорд продолжительности, но конца ему не видно: администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния.

От бюджетного кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев "закрытием" не затронуты. Президент Дональд Трамп продолжает требовать 5,6 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, не хотят и слышать о стене и называют кризис "искусственным".

Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 — январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, на полночь субботы длится уже 22-й день.

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