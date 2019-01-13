Рейтинг Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна в США

13 января 2019 01:33 (UTC+04:00)

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа на фоне шатдауна снизился до 44%, свидетельствуют данные опроса Hill TV и исследовательской компании HarrisX, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из результатов опроса, 44% американцев одобряют действия Трампа. Отмечается, что в декабре рейтинг Трампа составил 47%. При этом 56% респондентов его не одобряют.

Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 3015 американцев. Погрешность составляет плюс-минус 1,78 процентных пункта.

Шатдаун побил в субботу исторический рекорд продолжительности, но конца ему не видно: администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния.

От бюджетного кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев "закрытием" не затронуты. Президент Дональд Трамп продолжает требовать 5,6 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, не хотят и слышать о стене и называют кризис "искусственным".

Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 — январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, на полночь субботы длится уже 22-й день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео рассказал о предстоящей встрече в Варшаве по Ближнему Востоку
США 12 января 23:34
Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
США 12 января 21:45
Трамп назвал увольнение главы ФБР в 2017 году "прекрасным" событием для США
США 12 января 19:59
Ученые США рассматривают возможность отправки в дальний космос зонда на 145 млрд км
США 12 января 14:56
СМИ: Вьетнам рассматривается как приоритетное место для нового саммита КНДР и США
Другие страны 12 января 13:49
Бюджетный кризис в США стал самым длинным в истории
США 12 января 13:11
Лента новостей
Чили выразило поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы
Другие страны 02:02
В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП
Европа 01:21
Китай установил рекорд космических запусков в 2018 году
Китай 00:47
Пловдив официально стал Европейской столицей культуры
Европа 00:21
Помпео рассказал о предстоящей встрече в Варшаве по Ближнему Востоку
США 12 января 23:34
Привлечены к ответственности должностные лица Главного таможенного управления, обвиняющиеся в получении взятки
Общество 12 января 22:48
В Германии два человека погибли при крушении двухмоторного самолета
Европа 12 января 22:15
Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
США 12 января 21:45
При взрыве в Париже пострадали почти 50 человек
Европа 12 января 20:59