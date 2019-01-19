В Калифорнии стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy

19 января 2019 23:25 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Delta IV-Heavy с разведывательным спутником США стартовала в Калифорнии, трансляцию ведет компания United Launch Alliance (ULA), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты был дан в 22:10 мск в субботу с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Запуск ранее откладывался несколько раз из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий.

Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США, подробности миссии, получившей название NROL-71, засекречены.

Для принадлежащей ULA ракеты-носителя Delta IV-Heavy этот старт стал 11-м за историю ее использования.

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