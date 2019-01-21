Американский эсминец Donald Cook прибыл в Грузию

Эсминец военно-морских сил США Donald Cook прибыл в Батуми в понедельник с дружественным визитом. Об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi, передавшая репортаж с места события, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это второй за последние годы визит эсминца военно-морских сил США Donald Cook в Грузию, - говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства США в Грузии. - Визит эсминца ВМС США в Батуми призван содействовать сотрудничеству двух стран в сферах морской безопасности и стабильности".

По данным посольства, "в рамках пребывания эсминца в акватории порта Батуми пройдут тренировки членов экипажа корабля с сотрудниками департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии". Состоятся также экскурсии членов экипажа эсминца по достопримечательным местам Батуми, футбольные матчи моряков США и грузинских пограничников.

По данными местных СМИ, визит эсминца в Грузию завершится 24 января.

С конца 1990-х годов США оказывает Грузии техническую, финансовую и другую помощь в вопросах защиты морских границ, укрепления законности, подготовке кадров, создании инфраструктуры, техническом оснащении Береговой охраны. С 2001 года американские военные корабли ежегодно (один-три раза в год) посещают грузинские порты Батуми и Поти с дружественными визитами, проводят совместные тренировки с сотрудниками Береговой охраны Грузии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.