Трамп подписал временный бюджет до 15 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля, прекратив рекордно долгий шатдаун, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил Белый дом.

Предполагается, что ближайшие три недели будут использованы для переговоров о долговременном бюджете.

Трамп первым уступил в противостоянии с демократами в конгрессе по итогам шатдауна, продолжавшегося 35 дней. Все это время не работали около четверти федеральных министерств и ведомств, без зарплаты оставались около 800 тысяч госслужащих и более миллиона контрактных работников госсектора.

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