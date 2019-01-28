WP: частичная приостановка работы правительства США обошлась Вашингтону в $1,6 млрд

Экономические убытки Вашингтона и его пригородов от самой длительной в истории США частичной приостановки работы федерального правительства составил $1,6 млрд. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом говорится в опубликованной в воскресенье статье газеты The Washington Post, которая ссылается на данные американских экспертов.

Издание рассказало, что многие организации, в том числе и госучреждения, из-за сложившейся ситуации по тем или иным причинам лишились доходов на сумму от нескольких десятков тысяч до миллионов.

При этом эксперты считают, что имиджу столицы также был нанесен значительный ущерб. Так, издание приводит мнение аналитиков и бизнесменов, которые считают, что временное закрытие госучреждений "подорвало репутацию правительства как надежного делового партнера и популярного работодателя". Кроме того, ситуация "подорвала моральный дух четверти миллиона местных госслужащих и федеральных подрядчиков, которые не получали зарплату более месяца". Опрошенные газетой эксперты считают, что приостановка работы правительства может привести к тому, что все больше людей "будет искать работу в частном секторе, и это подорвет привлекательность региона для привлечения инвестиций".

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ранее сообщило, что, по предварительным оценкам, частичная приостановка работы правительства стоила экономике США не менее $1,6 млрд. В другом материале The Washington Post подчеркивается, что нынешняя ситуация "показала, насколько Америка зависит от правительства".

Президент Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о выделении средств для восстановления работы госучреждений до 15 февраля. С 22 декабря без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент США, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5,7 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.