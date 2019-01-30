США одобрили поставки Японии комплексов ПРО Aegis

30 января 2019 00:51 (UTC+04:00)

Администрация США приняла решение продать Японии системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis на общую сумму $2,15 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение получено на продажу двух корабельных комплексов Aegis и сопутствующего оборудования. Cпециалисты США, согласно условиям контракта, будут также производить техническое обслуживание этих систем.

С точки зрения военного ведомства США, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Оно также "повысит безопасность ключевого союзника, который поддерживает стабильность и экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Предлагаемая продажа даст правительству Японии расширенные возможности противостоять все более технологичным угрозам нападения с использованием баллистических ракет и создать более широкую и многоуровневую систему обороны свой территории", - отмечается в документе.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны (ПРО). Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Кроме того, в декабре 2017 года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, что вызвало озабоченность у России и Китая.

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