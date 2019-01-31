Основные американские фондовые индексы прибавили до 2,2 процента

31 января 2019 02:45 (UTC+04:00)

Основные американские фондовые индексы в среду прибавили до 2,2 % на фоне заявления Федрезерва США, пообещавшего "терпеливую" монетарную политику, свидетельствуют данные торгов, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,77%, до 25014,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,2%, до 7183,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,55%, до2681,05 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки.

ФРС традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США, однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом года.

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