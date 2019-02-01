США повысят пошлины на товары из КНР, если переговоры не приведут к результатам к 1 марта

Соединенные Штаты повысят таможенные пошлины на китайские товары, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не приведут к "удовлетворительным результатам" к 1 марту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в четверг Белым домом заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне консультаций.

"Президент Дональд Трамп подтвердил, что 90-дневный согласованный в Буэнос-Айресе [переговорный] процесс представляет собой жесткие сроки, а также что американские пошлины вырастут, если Соединенные Штаты и Китай не достигнут удовлетворительных результатов к 1 марта 2019 года", - отмечается в документе.

В Белом доме подчеркнули, что "многое еще предстоит сделать, несмотря на достигнутый прогресс". "Соединенные Штаты с нетерпением ждут дальнейших переговоров с Китаем по жизненно важным темам", - говорится в заявлении.

С 30 по 31 января должностные лица высокого ранга США и Китая "вели интенсивные и продуктивные переговоры об экономических отношениях" между двумя странами. "Соединенные Штаты высоко ценят подготовку, усердие и профессионализм, проявленные на этих встречах вице- премьером [Госсовета КНР] Лю Хэ и его командой", - подчеркнули в Белом доме.

Как отмечается в заявлении, "на переговорах поднимался широкий круг вопросов". Так, представители двух стран обсуждали "способы, которыми американские компании вынуждены передавать технологии китайским", а также "необходимость усиления охраны и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Китае". Стороны рассмотрели "пошлинные и непошлинные барьеры, с которыми сталкиваются американские компании в Китае", "ущерб коммерческой недвижимости США от совершаемых Китаем в киберпространстве краж" и ситуацию с субсидиями и госкомпаниями КНР. Среди тем, которые обсудили представители двух стран, была и "необходимость устранения рыночных барьеров и пошлин, ограничивающих продажи" американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также "роль валют в торговых отношениях США и Китая".

"Обе стороны также обсудили необходимость сокращения огромного и растущего торгового дефицита Соединенных Штатов с Китаем. Покупка продукции США Китаем у наших фермеров, производителей и предприятий является важной частью переговоров", - подчеркнули в Белом доме.

Представители США и Китая "продемонстрировали готовность взаимодействовать по всем основным вопросам, а на переговорах состоялись продуктивные и технические дискуссии о том, как разрешить разногласия" между двумя странами. В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты "уделяют особое внимание достижению значимых обязательств по структурным вопросам и сокращению дефицита". Кроме того, обе стороны согласились с тем, что любое принятое в ходе переговоров "решение будет осуществимо в полной мере".

В Вашингтоне завершается в четверг новый раунд торговых консультаций между США и Китаем, начавшийся 30 января. На них прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. С американской стороны присутствуют представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу и руководитель Национального совета по торговле Белого дома Питер Наварро.

В начале декабря Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились сделать в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Хозяин Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.

Трамп резко критикует дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем, достигающий, по его словам, 500 млрд долларов. С 24 сентября прошлого года в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп выражал намерение приступить к новому этапу применения таких протекционистских мер, однако после его декабрьской встречи с Си Цзиньпином действия администрации США на этом направлении были отложены.

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