Метель привела к отмене более 550 авиарейсов в двух аэропортах Чикаго

15 апреля 2019 00:51 (UTC+04:00)

Сотни авиарейсов отменены в двух аэропортах Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс. Об этом сообщила в воскресенье администрация воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее критическая ситуация сложилась в международном аэропорту О'Хара. "Весенняя метель вызвала задержки в среднем на 46 минут в О'Хара, число отмен [рейсов] достигает 555. Команды, предназначенные для уборки снега и устранения наледи, работают, однако следует проверять статус рейса в авиакомпании", - говорится на странице аэропорта в Twitter. Его администрация рекомендовала пассажирам пользоваться поездами, но не обращаться к услугам такси, чтобы не застрять по пути в аэропорт.

В воздушной гавани Мидуэй отменено 25 рейсов.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Чикаго составляет ноль градусов и постепенно повышается до одного-двух градусов тепла. Идет интенсивный снег с дождем.

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