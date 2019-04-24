Новые раунды переговоров США и Китая по торговле пройдут 30 апреля и 8 мая, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По указанию президента Дональда Трампа торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Пекин для продолжения переговоров по торговым отношениям между Соединенными Штатами и Китаем. Переговоры начнутся 30 апреля 2019 года. Вице-премьер Лю Хэ возглавит переговоры со стороны Китая. Затем вице-премьер возглавит китайскую делегацию в Вашингтоне для дополнительных обсуждений, начиная с 8 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что темы обсуждений будут охватывать "вопросы торговли, включая интеллектуальную собственность, принудительную передачу технологий, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правоприменительную практику".

По данным источника Wall Street Journal, если сторонам удастся договориться, то после этого им понадобится еще пара недель для того, чтобы доработать финальный текст соглашения со всеми юридическими деталями.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Переговоры все еще продолжаются, США вновь согласились их отложить.

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