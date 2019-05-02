Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы

2 мая 2019 06:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора, главу министерства юстиции Уильяма Барра, которого резко критиковали сенаторы на слушаниях в конгрессе в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Барра на слушаниях пытались уличить в противоречиях со спецпрокурором Робертом Мюллером по "российскому расследованию". Барр назвал "плаксивым" полученный от Мюллера документ, в котором тот жаловался на неточное изложение итогов своего расследования. При этом Барр заявил, что со стороны минюста никаких искажений не было.

По словам Трампа, давшего интервью Fox Business Network, Барр "выступил потрясающе хорошо".

Трамп считает, что демократы обращаются с Барром несправедливо. "Он фантастически справился сегодня, как мне говорили. Мне удалось посмотреть кое-что. Все это сплошная фальшивка, вся эта история с Россией. Никакого сговора и никакого воспрепятствования правосудию", - сказал Трамп.

Президент также заявил, что три сенатора, публично требовавшие на слушаниях отставки Барра, "возмущались и бредили, как безумные".

После выступления в сенате Барр отказался от планировавшегося на четверг выступления в палате представителей. Контролирующие палату демократы не только хотели допросить Барра сами, но и намеревались привести на слушания юристов, которые тоже должны были задать вопросы генпрокурору.

Мюллер завершил более чем двухлетнее расследование в апреле. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не стал обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию по ходу расследования.

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