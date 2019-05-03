В Пентагоне заявили о стремлении к "конструктивным отношениям" с Китаем

3 мая 2019 05:18 (UTC+04:00)

Пентагон заявляет, что военное развитие Китая увеличивает риск возможных просчетов и столкновений, в Вашингтоне стремятся к "конструктивным отношениям" с Пекином, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пентагон опубликовал ежегодный доклад по военному развитию Китая. В 136-страничном документе описывается, как Китай "расширяет влияние страны" на мировой арене.

"Темпы и масштабы модернизации вооруженных сил Китая предоставляют как возможности, так и вызовы для сотрудничества между военными (США и Китая -ред.)", - следует из документа.

В Пентагоне отмечают, что по мере развития и расширения военного присутствия Китая, "риск инцидентов и просчетов также возрастает", однако в США стремятся к "конструктивным" отношениям с КНР, "ориентированным на результат". Это, по словам американских военных, является "важной частью стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе".

Контакты между военными США и Китая необходимы для предотвращения, снижения и управления рисками, добавили в ведомстве.

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