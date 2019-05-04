Трамп допустил возможность заключения соглашения о денуклеаризации с КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что заключение соглашения о денуклеаризации с КНДР возможно и принесет этой стране большую экономическую выгоду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В этом интересном мире все возможно, но я верю, что (лидер КНДР) Ким Чен Ын полностью осознает большой экономический потенциал Северной Кореи и не сделает ничего, что помешает или ликвидирует его. Он также знает, что я с ним и не хочу, чтобы он нарушал данное мне обещание. Соглашению быть!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем добавил, что были проведены несколько пусков, не используя слова "ракеты".

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