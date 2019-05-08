США: Мы готовы отбить любые нападения Ирана

8 мая 2019 20:39 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты готовы ответить силой на любые возможные нападения Ирана на американские войска и их союзников. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на телефонном брифинге для журналистов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы. США не стремятся к войне с Ираном, но мы готовы защищать силы США и наши интересы в регионе", - сказал он.

"Мы неоднократно говорили, что добиваемся изменения поведения режима [в Тегеране]", - добавил Хук. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, добиваются ли США смены власти в Иране.

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