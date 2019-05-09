Трамп прокомментировал ракетные запуски в КНДР

9 мая 2019 21:12 (UTC+04:00)

Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы изучаем и посмотрим", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Отношения продолжаются, но посмотрим, что будет происходить", - сказал президент США.

По его словам, Пхеньян хочет вести переговоры. "Они хотят обсуждать, но не думаю, что они готовы к обсуждению", - добавил Трамп.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния, соответственно, 420 и 270 километров. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.

Новые испытания в КНДР прошли на фоне проведения в Сеуле трехсторонней встречи высокопоставленных представителей США, Южной Кореи и Японии по обороне и безопасности.

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