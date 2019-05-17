США не требуют от Японии ограничить поставки автомобилей на американский рынок

17 мая 2019 08:38 (UTC+04:00)

Власти США не требуют от японской стороны ограничить объемы поставок автомобилей на американский рынок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

По данным агентства Kyodo, соответствующую позицию японской стороне подтвердил представитель США на японско-американских торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. В настоящее время стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения. Ранее Трамп выразил надежду, что странам удастся заключить его уже в мае, когда у него состоится государственный визит в Японию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: США стянули в район Персидского залива как минимум семь кораблей
США 06:43
США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь
США 05:06
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
США 04:22
В Калифорнии разбился истребитель F-16
США 03:49
Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста
США 02:09
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
США 00:31
Лента новостей
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 08:52
Vale предупредила о возможности прорыва еще одной своей дамбы в Бразилии
Другие страны 08:21
Sony и Microsoft планируют совместно работать над развитием облачных сервисов
В мире 08:13
Катар установил границы морской экономической зоны
Арабские страны 08:06
Курс биткойна за сутки снизился почти на 13%
Финансы 07:50
Air Astana сообщила, что посадка самолета в Шереметьево не была аварийной
Казахстан 07:27
Иран и Азербайджан запустят первую фазу проекта e-TIR в ближайшее время
Бизнес 07:18
Ученые придумали, как восстанавливать многотонные военные аккумуляторы
В мире 07:13
В Китае 19 горняков заблокированы под землей из-за затопления шахты
Китай 07:01