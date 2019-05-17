США не требуют от Японии ограничить поставки автомобилей на американский рынок

Власти США не требуют от японской стороны ограничить объемы поставок автомобилей на американский рынок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

По данным агентства Kyodo, соответствующую позицию японской стороне подтвердил представитель США на японско-американских торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. В настоящее время стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения. Ранее Трамп выразил надежду, что странам удастся заключить его уже в мае, когда у него состоится государственный визит в Японию.

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