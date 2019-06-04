Япония и США проведут 10-11 июня новый раунд торговых переговоров

Япония и США проведут новый раунд торговых переговоров в Вашингтоне 10-11 июня. Они пройдут на рабочем уровне, сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этих консультациях, - цитирует его информационное агентство Kyodo, - будут изложены позиции сторон в отношении таможенных пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары".

Администрация США требует от Токио принять решительные меры по расширению импорта американской продукции. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп много раз публично выражал недовольство дефицитом своей страны в торговле с Японией, который в 2018 году составил почти $57 млрд.

В ходе визита в Токио в мае Трамп заявил, что его администрация рассчитывает выйти на двустороннее торговое соглашение с дальневосточным союзником уже в августе, что, по мнению Вашингтона, положительно сказалось бы на ситуации с экспортно-импортным балансом двух стран.

Две страны с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби.

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