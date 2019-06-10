Вертолет совершил жесткую посадку на крышу здания в центре Нью-Йорка (Обновлено)

Вертолет совершил в понедельник жесткую посадку на крышу здания на Седьмой авеню на Манхэттене, после чего загорелся. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

По данным CNBC, из здания, на крыше которого находится охваченный огнем вертолет, идет эвакуация. Телеканал CNN сообщил о том, что при жесткой посадке погиб один человек. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп оповещен об инциденте.

Как сообщила в Twitter пресс-служба полицейского управления Нью-Йорка, пожар, возникший на крыше небоскреба после инцидента, потушен.

В пресс-службе полиции Нью-Йорка корреспонденту ТАСС сообщили о том, что на данный момент правоохранительные органы не располагают точной информацией о причинах крушения и погибшем. По словам представителя полиции, сотрудники работают на месте происшествия, подробная информация появится спустя некоторое время.

На данный момент не сообщается, сколько человек находились на борту вертолета. Здание находится неподалеку от площади Таймс-сквер и южной оконечности Центрального парка.

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