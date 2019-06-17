США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

17 июня 2019 22:15 (UTC+04:00)

США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не будем предоставлять новые средства для Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, пока не убедимся, что эти страны так называемого Северного треугольника принимают меря для того, чтобы предотвращать нелегальную иммиграцию", - сказала Ортагус.

По ее словам, уже действующие программы продолжат получать финансирование. Всего из более чем 700 программ помощи в планах госдепа будут продолжены около 400.

Ортагус уточнила, что прекращение помощи связано с тем, что эти латиноамериканские страны не препятствуют своим гражданам незаконно эмигрировать в США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США верят в денуклеаризацию КНДР
США 22:45
В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ
Политика 22:28
США готовы ввести пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд
США 18:15
США хотят диалога с Ираном, заявил Болтон
Другие страны 14:53
Махмуд Ахмадинежад рассказал, кто смог бы улучшить отношения Ирана и США
Другие страны 14:38
В Германии заявили, что сопоставляют данные США об инцидентах в Оманском заливе со своими
Другие страны 12:07
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)
Общество 23:20
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым
Общество 23:18
Между IDEA и Всемирной туристской организацией подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Общество 23:17
США верят в денуклеаризацию КНДР
США 22:45
В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ
Политика 22:28
Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе
Турция 21:57
В работе Gmail произошел сбой
В мире 21:50
Лейла Абдуллаева: Трудно понять логику руководства Армении
Политика 21:37
Объемы мгновенных денежных переводов в Азербайджане растут
Бизнес 21:30