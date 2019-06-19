В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Федеральные власти изъяли примерно 16,5 тонны кокаина с большого судна в порту Packer Marine в Филадельфии. Это самый большой объем изъятых наркотиков за всю историю восточного округа Пенсильвания", - сообщается в Twitter прокуратуры.

Отмечается, что стоимость изъятого кокаина на черном рынке может составлять более миллиарда долларов.

По данным прокуратуры, экипаж судна сейчас задержан, им предъявлены обвинения. Прокуратура ведет расследование инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.