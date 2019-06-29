Власти США запросили у Boeing данные о сборке самолетов 787 Dreamliner

Министерство юстиции США запросило у сотрудников компании Boeing документы, касающиеся процесса производства самолета 787 Dreamliner в Южной Каролине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Seattle Times.

По словам одного из источников, повестки с требованием предоставить документы были направлены в начале июня нескольким сотрудникам завода Boeing в Южной Каролине, где собирают 787 Dreamliner. Требование предоставить документы связаноы с возможной "недоброкачественной работой" в процессе сборки самолета, пишет газета.

Кроме того, один из источников отметил, что повестки сотрудникам на заводе в Южной Каролине исходили от "той же группы" прокуроров, которые участвовали в расследовании по делу 737 Max.

Представители минюста США и Boeing отказались комментировать эту информацию.

В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После этого полеты самолетов модели 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах.

После катастрофы в Эфиопии около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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