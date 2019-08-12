В Пенсильвании при пожаре в центре дневного пребывания погибли пятеро детей

12 августа 2019 02:03 (UTC+04:00)

Пятеро детей погибли в результате пожара в городе Эри в штате Пенсильвания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

По данным властей, пожар произошел в центре дневного пребывания.

Сигнал о возгорании в частном центре Harris Family Day Care поступил в ночь на воскресенье 1:12 по местному времени. Пожарные прибыли уже через четыре минуты, к этому времени здание было охвачено огнем.

В ходе тушения удалось спасти хозяйку заведения Элейн Хэррис, которую доставили в больницу. Также спаслись двое детей 12 и 17 лет, которые смогли выбраться из горящего здания на крышу, а потом спрыгнуть на землю. Кроме того, при пожаре пострадал сосед.

Имена и возраст погибших детей пока не сообщаются. Причина возгорания выясняется. Известно, что у центра были все необходимые разрешения на работу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-премьер Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд
Европа 01:27
Роухани потребовал от США изменить подход в отношении Ближнего Востока
Политика 11 августа 22:59
Ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд
США 11 августа 22:25
Во Флориде арестовали мужчину за пост в соцсети с угрозой расправы в магазине
В мире 11 августа 20:29
США усомнились в самоубийстве миллиардера Эпштейна
В мире 11 августа 11:47
МИД КНДР заявил, что учения США и Южной Кореи препятствуют переговорам между двумя Кореями
Другие страны 11 августа 07:40
Лента новостей
Число жертв оползня в Мьянме превысило 50 человек
Другие страны 02:39
Вице-премьер Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд
Европа 01:27
Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня
Арабские страны 00:55
Восемь магазинов Walmart стали объектами угроз расправы в США за неделю
США 00:23
В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы
Общество 00:01
Самолет чешской авиакомпании совершил экстренную посадку в Праге
Европа 11 августа 23:27
Роухани потребовал от США изменить подход в отношении Ближнего Востока
Политика 11 августа 22:59
Ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд
США 11 августа 22:25
NY Post: ученые обнаружили в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию
В мире 11 августа 21:58