В Пенсильвании при пожаре в центре дневного пребывания погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли в результате пожара в городе Эри в штате Пенсильвания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

По данным властей, пожар произошел в центре дневного пребывания.

Сигнал о возгорании в частном центре Harris Family Day Care поступил в ночь на воскресенье 1:12 по местному времени. Пожарные прибыли уже через четыре минуты, к этому времени здание было охвачено огнем.

В ходе тушения удалось спасти хозяйку заведения Элейн Хэррис, которую доставили в больницу. Также спаслись двое детей 12 и 17 лет, которые смогли выбраться из горящего здания на крышу, а потом спрыгнуть на землю. Кроме того, при пожаре пострадал сосед.

Имена и возраст погибших детей пока не сообщаются. Причина возгорания выясняется. Известно, что у центра были все необходимые разрешения на работу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.