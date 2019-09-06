В США три крупные торговые сети попросили не носить оружие открыто в их магазинах

Представители торговых сетей CVS Health, Walgreens и Wegmans, которые входят в число крупнейших в США, попросили покупателей не носить открыто огнестрельное оружие в их магазинах, даже если это разрешено местными законами. Об этом говорится в заявлениях, распространенных в четверг данными компаниями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы присоединяемся к другим торговым сетям и просим клиентов больше не приносить открыто огнестрельное оружие в наши магазины, если только речь не идет об имеющих соответствующее разрешение сотрудниках правоохранительных органов", - отметили в Walgreens. Представители Wegmans пояснили, что люди "могут встревожиться, увидев кого-то с оружием". "Поэтому мы бы предпочли, чтобы покупатели не носили открыто огнестрельное оружие в наших магазинах", - говорится в заявлении.

В CVS Health подчеркнули, что компания просит клиентов не только воздержаться от открытого ношения оружия в ее магазинах, но и вообще не приносить его с собой. Представители сети констатировали, что это не относится к стражам порядка. Ранее на этой неделе с аналогичным призывом к покупателям обратились две другие крупные торговые сети - Walmart и Kroger.

Согласно данным выступающего за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США центра имени Габриэль Гиффордс, в настоящее время открытое ношение пистолетов в общественных местах запрещено в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Южная Каролина, Иллинойс, Флорида, а также в столичном округе Колумбия. В отдельных американских штатах приобретенные легально пистолеты разрешено носить либо открыто при наличии лицензии, либо при выполнении ряда требований, либо без каких-либо условий.

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