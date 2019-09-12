Трамп может назначить Помпео помощником по национальной безопасности

12 сентября 2019 07:03 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае последний будет одновременно занимать обе должности. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, "Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации". Как отмечает телеканал, пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность".

Как констатирует телеканал, в последний раз ситуация, когда одно и то же лицо одновременно занимало обе указанные должности, имела место примерно 50 лет назад. Генри Киссинджер примерно в течение двух лет одновременно был госсекретарем и помощником президента США по национальной безопасности.

Трамп во вторник сообщил в Twitter, что отправил в отставку своего прежнего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Американский лидер в среду заявил, что рассматривает пять кандидатов на указанный пост. Трамп не назвал их имен.

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