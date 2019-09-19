Пентагон пока не делает окончательных выводов об ответственных за атаки на саудовские НПЗ

19 сентября 2019 21:02 (UTC+04:00)

Пентагон пока не делает окончательных выводов о том, кто несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в четверг в ходе брифинга помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффмэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем идти впереди расследования Саудовской Аравии и их оценки [произошедшего]. Это была атака на Саудовскую Аравию, мы поддерживаем их расследование, на месте с ними работают наши команды, но мы не будем опережать их выводы", - сказал Хоффмэн в ответ на вопрос, считают ли в Пентагоне, что за нападениями стоит именно Иран.

"Мы ждем, когда Саудовская Аравия закончит оценку и сделает заявление. Но я признаю, что на данный момент все указывает на то, что Иран каким-то образом несет ответственность за атаку", - отметил Хоффмэн. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео ранее в четверг вновь прямо обвинил Иран в нападении на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

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