Трамп заявил, что процедуру импичмента запустили из-за боязни демократов проиграть выборы

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа была запущена представителями Демократической партии из-за боязни уступить ему на выборах главы государства 2020 года. С таким заявлением американский президент выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Импичмент для меня - грязное, отвратительное слово. Я не давал поводов для импичмента", - указал Трамп, подчеркнув, что само слово импичмент "подразумевает преступление или правонарушение на высочайшем уровне".

"Единственная причина, по которой они запустили процедуру импичмента, заключается в том, что они смотрят на опросы общественного мнения, и видят, что только что вышел [прогноз международного рейтингового агентства] Moody's. По его данным Трамп легко побеждает при всех трех возможных сценариях, - указал президент. - Они видят, что происходит".

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