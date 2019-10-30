В разведке США считают, что ИГ может объявить о новом главаре через пару недель

30 октября 2019 21:22 (UTC+04:00)

США считают, что террористическая группировка "Исламское государство" после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади может объявить о своем новом главаре через пару недель. Такое мнение высказал в среду и.о. главы Центра по борьбе с терроризмом США Национальной разведки США Рассел Треверс, выступая на слушаниях в комитете внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Нет сомнений в том, что это ликвидация главаря ИГ - значительная потеря для ИГ, большой удар, - сказал он. - США и возглавляемая ею коалиция достигли огромного успеха в ликвидации руководства ИГ и "Аль-Каиды". Думаю, что через несколько дней или недель мы услышим объявление о новом лидере".

По мнению Треверса, также возможны объявления со стороны "Аль-Каиды" о новых атаках против Запада.

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